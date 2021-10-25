Владивосток, 25 октября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Приморье вакцинировались от коронавируса более 200 тыс. работников крупных предприятий. За невыполнение санитарных требований предусмотрены крупные штрафы и приостановка деятельности организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Fas.gov.ru Штраф

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«Для граждан штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц, предпринимателей без юридического лица — от 50 до 150 тысяч, юридических лиц — от 200 до 500 тысяч. Кроме того, предпринимателям и юридическим лицам грозит приостановление действительности на 90 суток», — говорится в постановлении главного санитарного врача Приморья.

На 25 октября вакцинировались от COVID-19 478 993 человека, в том числе на крупных предприятиях — 206 980 работников.

Сотрудники предприятий края должны привиться первой вакциной до 15 ноября, второй — до 15 декабря.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) смогут пройти вакцинацию от коронавируса на острове Русский.