Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Пункты вакцинации от COVID-19 не будут прекращать свою деятельности во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Они будут работать и в праздничный день 7 ноября — это касается как стационарных, так и передвижных пунктов, об этом в ходе оперативного совещания губернатору Камчатки Владимиру Солодову 25 октября доложил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин.

Zdrav.khv.gov.ru Вакцинация

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В обычном режиме будут работать и стационары. Поликлиники будут закрыты на праздничный выходной только 4 ноября. Все остальные дни они будут принимать пациентов в обычном режиме.

«Стационарные точки вакцинации в эти дни будут работать постоянно. Ни в выходные, ни в праздничный день 4 ноября не будут закрываться и наши передвижные пункты вакцинации в торговых центрах», — отметил Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 42). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 743 человек. Власти региона оценивают ситуацию, как не столь острую в сравнении с другими территориями РФ.