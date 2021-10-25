Якутск, 25 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Запретительные и карательные меры в отношении тех, кто не желает прививаться от COVID-19, вызывают только отторжение. Такое мнение высказал политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, предложив свои варианты, как можно добиться массовой вакцинации иными путями, об этом эксперт написал 25 октября в своём телеграм-канале.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Читайте также: В Якутии введут QR-коды для посещения предприятий общепита и спортзалов

«Вы хотите, чтобы все прививались? Пустите в страну иностранные вакцины. Пусть будут платными. Те, кто не верует в отечественный «Спутник» пусть прививаются за деньги «Пфайзером». Так вы докажете, что хотите обеспечить коллективный иммунитет, а не набиваете деньгами карманы отечественных производителей вакцины», — написал Витали Обедин.

Он также предложил сделать логичным использование QR-кодов, отметив, что театры и фитнес залы — это не места массового скопления людей. Эксперт считает нужным использовать ограничения только там, где действительно собирается много народу, а ещё лучше — продумать для тех, у кого есть QR-коды, систему бонусов и скидок: «Кошелёк стимулирует куда лучше, чем тупой запрет от начальника, которого втайне все ненавидят».

Третий, совет, который дал Виталий Обедин, касается коронавирусных «каникул». Эксперт уверен: для того, чтобы люди сидели дома, стоит сократить количество рекламы на ТВ и продумать интересную программу.

«Это, в общем, самые нехитрые и простые решения, но они оказали бы влияние на результат, не настраивая людей против власти. Потому что один вирусный ролик с тупыми дуболомами в форме, которые крутят бабушку или дедушку в магазине за отсутствие маски делает больше для отторжения, чем все потуги «антиваксеров», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, системы QR-кодов для посещения учреждений общепита, учреждений культуры и спортивных объектов введены в Якутии с 20 октября. С 25 октября они необходимы для посещений объектов спорта, с 1 ноября — для посещения учреждений общепита.