Долю привитых от COVID-19 увеличит доступ к иностранной вакцине — мнение
Якутск, 25 октября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Запретительные и карательные меры в отношении тех, кто не желает прививаться от COVID-19, вызывают только отторжение. Такое мнение высказал политолог и журналист Якутии Виталий Обедин, предложив свои варианты, как можно добиться массовой вакцинации иными путями, об этом эксперт написал 25 октября в своём телеграм-канале.
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Он также предложил сделать логичным использование QR-кодов, отметив, что театры и фитнес залы — это не места массового скопления людей. Эксперт считает нужным использовать ограничения только там, где действительно собирается много народу, а ещё лучше — продумать для тех, у кого есть QR-коды, систему бонусов и скидок: «Кошелёк стимулирует куда лучше, чем тупой запрет от начальника, которого втайне все ненавидят».
Третий, совет, который дал Виталий Обедин, касается коронавирусных «каникул». Эксперт уверен: для того, чтобы люди сидели дома, стоит сократить количество рекламы на ТВ и продумать интересную программу.
Как сообщало ИА REGNUM, системы QR-кодов для посещения учреждений общепита, учреждений культуры и спортивных объектов введены в Якутии с 20 октября. С 25 октября они необходимы для посещений объектов спорта, с 1 ноября — для посещения учреждений общепита.