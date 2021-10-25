Красноярск, 25 октября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Красноярском крае процент привитых в возрасте 60+ ещё не достиг и 50%. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону — главный государственный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

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«Между тем, значительная часть людей этой категории ведёт активный образ жизни — работают, посещают общественные места, — подчеркнул он. — В связи с этим хочу напомнить, что в соответствии с указом губернатора Красноярского края установлена обязанность для граждан в возрасте 65 лет и старше не покидать место жительства (пребывания) без необходимости. Особенно важно максимально тщательно соблюдать эти ограничения в период подъёма заболеваемости. А всем жителям края, у кого есть такая возможность, в предстоящие нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября необходимо до минимума свести контакты с другими людьми — это снизит вероятность инфицирования в этот напряжённый период, а также обязательно вакцинироваться, если ещё не успели защитить себя».

Он отметил, что люди пожилого возраста зачастую имеют хронические заболевания, которые дают осложнения при заражении COVID-19, «поэтому в первую очередь именно тем, кто старше 60 лет, важно как можно скорее вакцинироваться».