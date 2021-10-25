Чита, 25 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где за последние сутки выявили 325 случаев COVID-19, наблюдается взрывной рост клинической формы пневмонии. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главы краевого Роспотребнадзора Светланы Лапы.

James Heilman, MD Пневмония на флюорограмме

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По её словам, в регионе этот показатель составляет более 25%, тогда как целом по стране — только 10%. Также известно, что наиболее существенный рост заболеваемости отмечается в Чите и 11 районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, также Роспотребнадзор Забайкалья обеспокоен существенным ростом заболеваемости COVID-19 граждан в возрасте 50 лет — 64 года.

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