Глава Минцифры предупредил об обязательном переводе разработок на «Гостех»
Москва, 25 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Разработки государственных информационных систем с 2024 года планируется перевести на платформу «Гостех», заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом 25 октября сообщает официальный сайт правительства России.
Данная тема обсуждалась на конференции министерства, прошедшей в координационном центре правительства.
«Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «ГосТехе», — сказал Шадаев в ходе выступления. — Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться».
Эксперимент по развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех» проходит с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года. Это решение предназначено для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов, уточнили в правительстве.