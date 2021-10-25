Москва, 25 октября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Разработки государственных информационных систем с 2024 года планируется перевести на платформу «Гостех», заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом 25 октября сообщает официальный сайт правительства России.

Digital.gov.ru Максут Шадаев

Данная тема обсуждалась на конференции министерства, прошедшей в координационном центре правительства.

«Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на «ГосТехе», — сказал Шадаев в ходе выступления. — Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться».

Эксперимент по развитию государственных информационных систем на платформе «Гостех» проходит с 2020 года и продлится до конца мая 2022 года. Это решение предназначено для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов, уточнили в правительстве.