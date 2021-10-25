Польша отправила на границу с Белоруссией очередной гуманитарный конвой
Варшава, 25 октября, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Колонна с гуманитарной помощью для мигрантов, которые кочуют на границе Белоруссии и Польши с целью попасть на территорию последней, направилась из Польши на белорусскую сторону границы. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил глава Государственного агентства стратегических запасов Польши Михал Кучмеровский.
«Мы надеемся, что на этот раз ее пропустят», — сказал Михал Кучмеровский. По его словам, гуманитарная помощь включает, среди прочего, средства индивидуальной защиты, а также одеяла, палатки и обогреватели.
Михал Кучмеровский заявил, что Польша также готова отправить в Белоруссию продукты питания и медикаменты — «если на то будет воля властей в Минске». По словам главы Государственного агентства стратегических резервов, решение об отправке гумконвоя свидетельствует о «решимости польских властей разрядить миграционный кризис».
Чиновник напомнил, что это уже третья попытка Польши отправить в Белоруссию гуманитарный конвой. Два предыдущих транспорта не были допущены на белорусскую территорию.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Нелегалов не пропускают на территорию Польши, в связи с чем многие из них остаются на границе с белорусской стороны, чтобы предпринимать попытки её пересечения в будущем.