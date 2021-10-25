Чита, 25 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Забайкалья обеспокоен существенным ростом заболеваемости COVID-19 граждан в возрасте 50 лет — 64 года. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает руководитель данного ведомства Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«Тревогу вызывают граждане в возрасте 50 лет — 64 года, увеличение заболеваемости выше по сравнению с прошедшей неделей на 24,5%. Особое внимание нужно обратить на возраст 65 лет и старше (рост на 19,3%)», — отмечает Светлана Лапа.

По её словам, среди детей рост отмечается на 12%: заболеваемость у детей трех-шести лет снизилась, но, вместе с тем, уровень остаётся высоким.

«Рост наблюдается у детей от 7−14 лет, а также в возрастной группе 15−17 лет», — сообщила Светлана Лапа.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 25 октября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 175, причём 943 из них обнаружили только за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

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