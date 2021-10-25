Красноярск, 25 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Красноярском крае заболеваемость COVID-19 среди жителей продолжает расти. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что по итогам прошедших двух недель наибольший рост по сравнению с предыдущими двумя неделями выявлен среди жителей старше 65 лет — на 59,5%.

По данным министерства здравоохранения края, при заражении коронавирусом у людей в таком возрасте чаще регистрируются тяжёлые формы и летальные исходы.