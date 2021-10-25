Чита, 25 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 25 октября от коронавируса полностью привиты уже 342 255 человек (+1638 за минувшие выходные). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Олег Богатырёв Вакцинация

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Ещё 366 469 гражданин (+3793 за минувшие выходные) получили первый компонент вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введены QR-коды для посещения общественных мест.

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