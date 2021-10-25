Чита, 25 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 75 175, причём 943 из них обнаружили только за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

Sakhalin.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Вместе с тем 64 266 пациентов (+601 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1559 человек (+19 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 146 находятся в тяжёлом состоянии (-10 за выходные), 66 пациентов (+16 за выходные) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Читайте также: В Забайкалье стремительно растёт смертность от COVID-19