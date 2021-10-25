Ставрополь, 25 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Ставропольском крае продолжается рост числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки были подтверждены тесты у 411 жителей края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Днем ранее был выявлен коронавирус у 406 человек.

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«Динамика распространения болезни не замедляется, есть новые смертельные исходы на фоне COVD-19», — отметил он в своем Instagram.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 24 октября, Ставрополье находится на 16-м месте в России по числу носителей коронавирусной инфекции. Общее число заболевших за все время пандемии составляет 95 194 человека.

Из них удалось справиться с болезнью 74 505 пациентам. Число случаев летального исхода составило 3817. За прошедшие сутки скончались еще 32 человека.