Элиста, 25 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Калмыкии с 1 декабря начнёт действовать система QR-кодов для посещения свадеб, театров, музеев и библиотек. Наряду с этим ещё на месяц продлевается режим коронавирусных ограничений. Такое решение принято в ходе заседания регионального оперштаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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Заполняемость кинотеатров, театров и других концертных площадок не должна превышать 75%. При этом с 1 декабря с собой необходимо иметь QR-код, сертификат о перенесенном COVID-19 или отрицательном результате теста на коронавирус. Правила касаются посетителей церемоний торжественной регистрации брака, библиотек, архивов, музеев, а также мест общепита, салонов красоты.

Работодателям предписано перевести на удалённый режим работы не менее половины работников. В детских садах в период нерабочих дней организуют дежурные группы.