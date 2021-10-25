Челябинск, 25 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Челябинской области 24 октября выявили 447 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Всего в регионе обнаружено уже 107 797 случаев заражения. Выздоровели 88 998 пациентов.

Больных COVID-19 насчитали уже 13 414 человек. А от COVID-19 скончались ещё 29 граждан.