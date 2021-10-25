Саратов, 25 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 475 новых случаев заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 311 пациентов. Об этом 25 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 167 пациентов, с признаками ОРВИ — 308 человек. Всего зарегистрировано 98 250 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 87 674 человека.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 256 случаев, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 144 человека, до 20 лет — 58 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, грудное вскармливание было убрано из списка противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V».

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