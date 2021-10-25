Москва, 25 октября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Гречиха в России производится в объёме, достаточном для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом сообщает 25 октября пресс-служба Минсельхоза РФ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха

«Объёмы отечественного производства крупяных культур, в частности, гречихи, покрывают спрос предприятий переработки и в полной мере обеспечивают потребности внутреннего рынка в основных видах круп», — отметили в министерстве.

Указано также, что в 2021 году на 12,1% увеличены посевные площади под гречихой. Это позволит сохранить стабильную ситуацию на рынке. К 22 октября собрано 837,5 тыс. тонн гречихи — на 22 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. Убрать осталось 13% площадей.

Вместе с тем в министерстве отметили, что производители и переработчики гречихи в прошлого года работают в условиях постоянного роста затрат.

Ранее СМИ сообщили о вероятном подорожании в ноябре в России гречки, овсянки и хлопьев. Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин — проблемы с урожаем в Алтайском крае.

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