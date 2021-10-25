Барнаул, 25 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 25 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6099 человек, причём рекордные 76 из них добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Тяжелобольных насчитывается 820 (+12 за выходные), из них 299 подключены к аппаратам ИВЛ (+11 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (18 542 человека, +241 за выходные) и ОРВИ (58 321 человек, +957 за выходные).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 1571 ребёнка (+146 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (85 889 человек, +1244 за выходные) новый вирус победили 61 278 человек (всего +306 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований — 6317 (-3666).

Читайте также: В Алтайском крае число жертв коронавируса перевалило за шесть тысяч человек