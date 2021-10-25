Глава Чувашии обратился к изготовителям фальшивых справок о вакцинации
Чебоксары, 25 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев обратился к жителям республики, которые пользуются поддельными справками о вакцинации от COVID-19 и тем, кто готовит фальшивые подобные материалы, напомнив об ужесточении контроля и мерах ответственности за данную незаконную деятельность. Об этом руководитель республики напомнил сегодня, 25 октября, открывая планёрку в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Глава региона, говоря об эпидемической ситуации, отметил, что она «напряжённая и критическая», призвав в рамках действия режима повышенной готовности к «слаженной отработке» ранее принятых решений. Он также поручил министрам и муниципальным главам организовать информационную работу о том, какие учреждения в период нерабочих дней будут работать или приостановят деятельность.
Олег Николаев пояснил, что работу продолжат учреждения, которые «доказали способность работать» в «режиме COVID-free» и соблюдают все санитарно-эпидемиологические требования.
Олег Николаев заверил, что подобные объявления о фальшивых справках «мы фиксируем».