Ханты-Мансийск, 25 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 264 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (74 случая), сообщает 25 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 258 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 25 октября в Югре зарегистрировано 80 326 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 75 390 человек, 1282 пациентов с COVID-19 скончались.