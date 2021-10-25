Петропавловск-Камчатский, 25 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. На Камчатке за последние сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом (днём ранее — 42). За весь период пандемии в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 20 743 человек. Власти региона оценивают ситуацию, как не столь острую в сравнении с другими территориями РФ. Тем не менее опираясь на опыт предыдущих периодов прогнозируют рост заболеваемости COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в правительстве Камчатки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«У нас ситуация не такая острая, как в других регионах, но нам важно не успокаиваться и быть готовыми к подъему заболеваемости. К сожалению, опыт предыдущих периодов показывает, что мы повторяем динамику по заболеваемости в других регионах, просто с некоторым запаздыванием», — отметил губернатор края Владимир Солодов.

Как заверил министр здравоохранения Камчатки Андрей Кузьмин, система здравоохранения края находится в полной готовности к возможному росту заболеваемости коронавирусом — есть план создания новых мест в ковидных госпиталях, имеется запас лекарств для лечения амбулаторно и стационарно.

В среднем на Камчатке прививают от коронавируса по 350 человек в день. Успели вакцинироваться уже 94 400 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске эпидемическая ситуация остаётся напряженной — классы и группы в детских садах закрывают на карантин по ОРВИ и коронавирусу.