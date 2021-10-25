Калуга, 25 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Калужской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 25 октября возобновил работу региональный штаб общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Регистрация волонтера в региональном штаб волонтеров #МыВместе

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Оставить обращение об оказании помощи в оплате услуг ЖКХ, доставке лекарств, продуктов питания, питьевой воды и предметов первой необходимости можно, позвонив на горячую линию. Она будет работать с 9:00 до 18:00 ежедневно. На портале dobro.ru можно получить информацию о том, как стать волонтёром и предложить свою помощь пожилым и маломобильным гражданам.

Акция взаимопомощи «Мы вместе» была запущена в марте 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. За время её проведения в различных мероприятиях в нашей области приняли участие более 16 тысяч волонтеров. Они обработали более четырёх тысяч обращений на горячую линию, более двух тысяч раз оказали адресную помощь нуждающимся.