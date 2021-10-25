Великий Новгород, 25 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Новгородской области в понедельник, 25 октября, начался период дополнительных нерабочих дней, установленных указом губернатора Андрея Никитина для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Вместе с нерабочими днями на федеральном уровне новгородский локдаун продлится с 25 октября по 7 ноября 2021 года.

A.Savin Здание правительства Новгородской области

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В соответствии с указом президента РФ право объявлять дополнительные выходные предоставлено руководителям регионов РФ. Губернатор воспользовался этим правом в связи с очень тяжелой обстановкой по коронавирусу.

«В Новгородской области для пациентов с коронавирусом разворачивают дополнительные койки в холлах, коридорах и рекреациях профильных больниц. В стационарах лежат почти 2 тысячи больных ковидом, система работает на пределе, а медики — на износ», — сообщили накануне в региональном оперштабе.

По сообщению правительства Новгородской области, с 25 октября по 7 ноября на территории всего региона приостановлена:

— деятельность торговых и торгово-развлекательных центров;

— деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров;

— работа кинозалов, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах;

— деятельность по реализации образовательных программ дополнительного образования детей, за исключением реализации образовательных программ посредством дистанционных технологий;

— деятельность плавательных бассейнов;

— деятельность клубных формирований (кружки в учреждениях культуры);

— деятельность по организации курения кальянов в помещениях кальянных;

— проведение спортивных соревнований;

— проведение занятий в спортивных клубах и физкультурно-спортивных организациях, за исключением проведения занятий в фитнес-центрах при условии наличия у работников и посетителей QR-кодов;

— проведение банкетов.

Организации, не вошедшие в этот перечень, по словам губернатора Андрея Никитина, могут продолжить деятельность, допуская к работе сотрудников, имеющих QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Рестораны и кафе продолжают работу при условии предъявлениями посетителями QR-кодов и оказании услуг сотрудниками, имеющими QR-код. На таких же условиях по предварительной записи продолжают работу парикмахерские, салоны красоты, косметические салоны.

Театры и кинозалы в отдельно стоящих зданиях продолжают работу при заполнения зала не более чем на 50% и при предъявлении QR-кодов зрителями.

Бани, сауны, душевые продолжают работу при условии неиспользования купелей и бассейнов. Оказание услуг возможно только по предварительной записи.

Регистрация брака производится только в присутствии лиц, вступающих в брак, и одного фотографа или видеооператора.

Детские сады работают в штатном режиме, школы — по своему графику.

Медицинские учреждения Новгородской области сохраняют оказание экстренной медпомощи. Вакцинация будет продолжаться в полном объеме, все пункты вакцинации открыты на весь период ограничений.

«В соответствии с указом президента, эти выходные являются оплачиваемыми, и все сотрудники должны получить заработную плату. Новгородская область, с учетом тех правил поддержки, которые примет федеральное правительство, разработает и примет свою программу поддержки бизнеса, которая дополнит федеральную программу. Это будет касаться тех предприятий, которые по тем или иным причинам не попадут в федеральный перечень», — пообещал ранее губернатор Никитин.