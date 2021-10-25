Самара, 25 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Мобильные пункты вакцинации около двух торговых центров (ТЦ) будут работать 25 октября в Самаре. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации

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Отмечается, что 25 октября около торговых центров «Космопорт» и «Мега» будут работать мобильные пункты вакцинации. В этих мобильных комплексах жители смогут получить прививку от COVID-19 либо пройти повторную вакцинацию.

Мобильные пункты будут работать с 10:00 до 19:00 часов.

Согласно данным областного оперативного штаба, 24 октября в Самарской области выявили 1093 носителя коронавируса.