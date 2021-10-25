Владивосток, 25 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. С 25 октября студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) смогут пройти вакцинацию от коронавируса на острове Русский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Tim Reckmann Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Отмечается, что предварительная запись не требуется.

Для первичной вакцинации предлагается «Спутник V», для вторичной — Спутник Лайт.

В ДВФУ утверждена программа по формированию коллективного иммунитета студентов, которая включает в себя розыгрыши сертификатов на льготное проживание в кампусе, а также посещение спортивного зала или бассейна со скидкой. Также студентов будут освобождать от занятий по физкультуре на пять дней после вакцинации, предусмотрены учебные занятия в смешанной форме с применением дистанционных технологий в течение двух дней, бесплатное медицинское обследование по направлению врача.

За прививку ДВФУ предоставляет оплачиваемый день к отпуску сотрудников. Кроме того, университет компенсирует сотрудникам расходы за прохождение теста на наличие антител к новой коронавирусной инфекции перед вакцинацией.

Читайте также: В Хабаровске за неделю COVID-19 диагностировали у более 1 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске эпидемическая ситуация остаётся напряженной — классы и группы в детских садах закрывают на карантин по ОРВИ и коронавирусу.