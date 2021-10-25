Владикавказ, 25 октября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии усилили ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С 26 октября в республике объявлены нерабочие дни. Указ об этом подписал глава региона Сергей Меняйло.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В нем, в частности, говорится, что с 26 октября по 7 ноября будут установлены нерабочие дни для органов государственной власти, государственных учреждений, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципальных образований. При этом всем остальным организациям и предприятиям рекомендовано установить нерабочие дни в эти даты с сохранением заработной платы.

В нерабочие дни остаются на посту лишь сотрудники учреждений здравоохранения и предприятия непрерывного цикла, работу которых приостановить нельзя.

Напомним, президент РФ Владимир Путин по рекомендации Роспотребнадзора объявил в период с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни по всей России для прерывания цепочек распространения коронавируса. В ряде субъектов РФ нерабочие дни были продлены. Так, в частности, с 25 октября они объявлены в Нижегородской, Воронежской, Новгородской, Самарской и Курской областях, а также в Пермском крае.