Улан-Удэ, 25 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Двое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1957.

В стационарах республики, по данным на 25 октября, лечатся 896 пациентов, у 694 из которых также выявлена внебольничная пневмония. В реанимации находятся 95 тяжёлых больных, 44 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1037 коек: занято — 896, свободно — 141 койка. Занятость коечного фонда составляет 86,4%», — отметили в оперштабе.