Иркутск, 25 октября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 25 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5341 человек, причём рекордные 78 из этого числа добавили в сводку за минувшие выходные (23−24 октября 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 119 430 человек (+1295 за выходные). Госпитализированы 4600 (+331 за выходные). Выздоровели 105 847 пациента (+445 за выходные).

Ещё 477 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+7 за выходные).

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