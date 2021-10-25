Москва, 25 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Сегодня, 25 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником — Днем таможенника и с 30-летием со дня создания ФТС, сообщается на сайте Кремля.

Kaluganews.com На таможне

Президент подчеркнул, что таможенная служба России — это прочная опора для государства, которая обеспечивает национальные интересы страны. Российские таможенники идут в ногу со временем, осваивая передовые технологии, в том числе цифровые.

«ФТС играет значимую роль в пополнении госбюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей и развитию комфортных условий для ведения бизнеса», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной таможенной службы РФ (ФТС) Владимир Булавин разъяснил, когда «умными часами» можно пользоваться законно.

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