Якутск, 25 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Якутянину, переболевшему COVID-19, не дали бесплатные медикаменты для лечения. По словам мужчины, и он, и его знакомые покупают важные лекарства сами, а информация о том, что они должны выдаваться врачами, замалчивается, написало Иа Sakhaday. На медикаменты якутянин потратил уже более 11 тыс. рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Глава Росздравнадзора по Якутии Евгений Иннокентьев, комментируя слова жителя республики, отметил, что переболевшим COVID-19 выдают бесплатные лекарства для долечивания не за счёт ОМС, а за счет федерального и республиканского бюджета.

«Конечно, я обращался к врачу, которого вызывал после выписки, но врач молчит, как партизан. В больнице при выписке также ничего не говорили. После всей борьбы, чтобы попасть в больницу, борьбы с болезнью уже нет сил выяснять, что нам дают или не дают. Никто не объясняет. Превратили информацию в какой-то ценный секретный ресурс. Как человек, ослабленный болезнью, будет ждать, когда выдадут или добиваться? Так можно и осложнения получить на всю жизнь в организме. Поэтому все мои переболевшие знакомые покупают сами», — сказал мужчина.

Он недоумевает, почему его не информировали и не понимает, как ему теперь вернуть потраченные на лекарства средства.

Как сообщало ИА REGNUM, количество тяжёлых больных коронавирусом за выходные в Якутии увеличилось со 190 до 200 человек. Выросло также количество пациентов на ИВЛ — до 41.