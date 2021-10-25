Жителя Якутии не обеспечили бесплатными лекарствами от COVID-19
Якутск, 25 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Якутянину, переболевшему COVID-19, не дали бесплатные медикаменты для лечения. По словам мужчины, и он, и его знакомые покупают важные лекарства сами, а информация о том, что они должны выдаваться врачами, замалчивается, написало Иа Sakhaday. На медикаменты якутянин потратил уже более 11 тыс. рублей.
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Глава Росздравнадзора по Якутии Евгений Иннокентьев, комментируя слова жителя республики, отметил, что переболевшим COVID-19 выдают бесплатные лекарства для долечивания не за счёт ОМС, а за счет федерального и республиканского бюджета.
Он недоумевает, почему его не информировали и не понимает, как ему теперь вернуть потраченные на лекарства средства.
Как сообщало ИА REGNUM, количество тяжёлых больных коронавирусом за выходные в Якутии увеличилось со 190 до 200 человек. Выросло также количество пациентов на ИВЛ — до 41.