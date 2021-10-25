Уфа, 25 октября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Новые ограничения для непривитых начали действовать с 25 октября в Башкирии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Так, с 25 октября текущего года совершеннолетним жителям нужно будет предъявлять при посещении розничных рынков (исключение составляет сельскохозяйственные и специализированные продовольственные рынки) сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе.

Кроме вышеуказанных документов, жители должны также предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 1 декабря текущего года эти же документы нужно будет предъявлять при заселении в санаторно-курортные организации, пансионаты, профилактории и дома отдыха.