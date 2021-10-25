Тбилиси, 25 октября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Грузии не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19. Об этом 24 октября заявил журналистам премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

President.gov.ua Ираклий Гарибашвили

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«У наших граждан есть право на свободу выбора, — сказал глава правительства. — Мы должны убедить граждан, а не принуждать, и это очень важно».

Гарибашвили добавил, что в Грузии привили миллион человек. Он заявил о необходимости продолжать убеждать граждан, что вакцинация является единственным выходом.

Стоит отметить, что ранее глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе сказал, что в стране нужно вводить обязательную вакцинацию. По его мнению, без этого прививки сделают только 37% взрослого населения.