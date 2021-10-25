Челябинск, 25 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В мобильных пунктах на территории Челябинской области за 23−24 октября от COVID-19 привились 8029 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцина «Спутник V»

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Это значительно больше, чем в предыдущие выходные дни. 16−17 октября вакцинировались 3589 граждан, а 9−10-го — всего 2079.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе вводят ограничения для тех граждан, которые не привились от коронавируса. Подобные меры внедряют и в других регионах России.