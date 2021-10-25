Кызыл, 25 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Туве подтверждено 20 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года от COVID-19 в регионе скончались 251 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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В настоящее время в ковидных стационарах Кызыла лечатся 433 пациента, в том числе 64 ребёнка и 12 беременных женщин. Состояние 80 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда превысила 83%.

«На учете Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 437 больных, в том числе 146 детей и 50 пожилых людей старше 65 лет. За 24 октября взято на учет 54 человека, в том числе 38 детей», — отметили в минздраве.