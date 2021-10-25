Нью-Йорк, США, 25 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Китай за 50 лет работы в Организации объединенных наций (ООН) стал важной опорой международного сотрудничества, которая вносит все возрастающий вклад в преодоление вызовов глобального уровня. Об этом 24 октября заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в честь 50-летия принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, передавшей КНР место во всемирной организации, в том числе в Совете Безопасности.

Kremlin.ru Антониу Гутерреш

«Все страны — члены ООН, включая Китай — последовательный поборник мультилатерализма — привержены выполнению Устава ООН и достижению наших общих задач по укреплению мира, выходу на устойчивый рост и развитие», — приводит его слова ТАСС.

Также генсек ООН приветствовал обязательства Пекина по отказу от угольных электростанций и призвал власти Китая взять на себя повышенные обязательства во время саммита по борьбе с изменениями климата в Глазго.

При этом Гутерреш указал на важную роль КНР, которую страна могла бы сыграть в проведении глобальной вакцинации от COVID-19 в рамках инициативы СOVAX.

«За прошедшие десятилетия Китай стал важным донором ООН и надежной основой международного сотрудничества. Объединенные Нации останутся верным партнером народа и правительства Китая в деле построения более справедливого и устойчивого мира», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что дипломаты России провели акцию, посвященную 76-й годовщине вступления в силу Устава ООН.