Москва, 25 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. По итогам торгов рубль 22 октября заметно укрепился к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Петр Данилов Красная Весна Доллар Рубль

Пара доллар/рубль снизилась на 1,07%, до 70,33 руб., евро/рубль — на 0,95%, до 81,87 руб., фунт/рубль — на 1,38%, до 96,72 руб.

Курс доллара в течение недели торговался в ценовом диапазоне 70,80−71,25 руб. до 22 октября. Спрос на нацвалюту повысился в последний день недели на неожиданном решении Банка России повысить ключевую ставку на 75 б.п. — до 7,50%.

Такое решение ЦБ РФ принял на фоне разгона инфляции. Регулятор повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4−7,9% с прежних 5,7−6,2%. Прогноз на 2022 год сохранился на уровне 4−4,5%. ЦБ допускает ещё одно повышение ставки в 2021 году.

После решения Центрального банка курс доллара снижался до 69,82 руб. Продавцы протестировали отметку в 70 руб. Дополнительную поддержку рубль получил от роста нефтяных котировок. Цена на сорт марки Brent выросла на 1,32%, до $85,85.

Укрепление рубля сдержал дорожающий доллар. На американской сессии глава ФРС США Джtером Пауэлл подтвердил планы ФРС по сокращению закупки активов. Банк ожидает сохранения высокой инфляции из-за проблем с поставками.

Поставки толкают цены вверх и неизвестно когда эта ситуация придет в норму. Если ФРС увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий, то повысит ставки.

Курс доллара восстановился до 70,57 руб. На этом ослабление рубля прекратилось. На американской сессии прилетала позитивная новость, что перед окончанием льготного периода застройщик Evergrande заплатил проценты по долларовым облигациям. Вечерняя сессия закрылась по доллару на уровне 70,33 руб.

Против британца прибыль оказалась больше из-за его ослабления на Форекс. Британский фунт подешевел к доллару и рублю на фоне слабых данных по розничным продажам в Великобритании.

Сегодня, 25 октября, на торгах в Азии цена на нефть сорта Brent превысила отметку $86 за баррель. Если сегодня покупатели закроют день выше $86,25, то откроется дорога к уровню $90.

Нефтяной рынок должен поддержать рубль в ноябре. Целевая зона по доллару находится в районе 68 руб. Ниже обозначенного уровня видимость плохая. От 68 рублей стоит ожидать новой фазы ослабления рубля.

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