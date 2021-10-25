Ульяновск, 25 октября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Жители Ульяновской области смогут вакцинироваться одновременно от COVID-19 и гриппа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Региональные власти отмечают, что ранее Министерство здравоохранения России подтвердило возможность проведения одновременной вакцинации «Гам-Ковид-Ваком» («Спутник V») и вакциной от гриппа.

«Препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо. В ближайшее время возможность привиться сразу двумя вакцинами от вирусов появится у жителей Ульяновской области», — говорят в регионе.

По последним данным (на 23 октября), в регионе прививку от COVID-19 сделали 405 807 жителей, в том числе полностью завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами) 320 640 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 91 842 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 81 329 ковидных пациентов, умерли 2904.