Хартум, 25 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Оппозиционное военным властям Судана «Объединение профсоюзов» обратилось к гражданам с призывом противостоять военному перевороту в стране. Об этом 25 октября сообщает пресс-служба организации.

Судан

«Мы призываем людей выйти и занять улицы, объявить о своем сопротивлении и гражданском неповиновении военному перевороту», — сказано в заявлении «Объединения профсоюзов».

Отмечается, что в стране был отключён интернет и периодически отключается мобильная связь. Телеканал Al Arabiya сообщает, что противники силового захвата власти стали выходить на улицы и активно выражать своё несогласие с действиями военных.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте военными четырёх министров и высокопоставленных чиновников, а также о домашнем аресте премьер-министра Судана Абдаллы Хамдука.