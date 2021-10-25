Москва, 25 октября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Цены на гречку, овсянку и хлопья в России с ноября могут вырасти на 10−20%. Об этом 25 октября сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Гречка

«Причина — рост стоимости сырья и упаковки. В частности, для гречки причиной стали проблемы с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за 1 килограмм. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая», — говорится в материале издания.

Также указывается, что крупный производитель крупы «Роса» уведомил партнёров о росте цен на ряд позиций с 4 ноября на 10−20% и в торговой сети «Верный» также подтвердили, что получили уведомления от производителей круп об увеличении цен в среднем на 15%.

Уточняется, что поставщики объясняют эту ситуацию тем, что окончание сбора зерновых не способствовало уменьшению стоимости цен на указанные виды крупы, а стало причиной их дальнейшего роста.

Кроме того, отмечается, что представитель агрохолдинга «АФГ Националь» также рассказал о росте себестоимости производства круп, уточнив, что цены на полипропиленовую и картонную тару в течение последнего года увеличились более чем на 100%, а российского сырья — до 30%. При этом в основном растут цены на гречневую крупу и минимально — на рис.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября стало известно, что в Новосибирской области в сентябре 2021 года по сравнению с августом рост цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 1,1%.