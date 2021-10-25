Майминский район, Алтай, 25 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Лидером по приросту стал Майминский район, где зарегистрировано 19 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кош-Агачского и Онгудайского районов, а также Горно-Алтайска. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 22 627.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 7, за весь период — 20 850. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 227, за весь период — 300 502», — добавили в оперштабе.