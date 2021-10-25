Чадан, Тыва, 25 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. На территории Дзун-Хемчикского района Тувы введён режим повышенной готовности из-за землетрясения магнитудой 4,7, произошедшего утром 23 октября. Эпицентр сейсмособытия находился в 7 км от города Чадан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Служба ГО и ЧС Тувы В Дзун-Хемчикском районе Тувы введён режим повышенной готовности из-за землетрясения

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Сотрудники республиканской службы ГО и ЧС вместе с работниками администрации проверили состояние социально значимых объектов.

«Совместная группа провела визуальное обследование поликлиники, средней школы г. Чадан, здания Хурээ и Дома ветеранов. На всех объектах выявлены трещины, в здании школы с потолка отвалилась штукатурка», — отметили в правительстве.

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