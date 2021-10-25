Токио, 25 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, посетила своих дедушку и бабушку, бывших императора Акихито и императрицу Митико, чтобы попрощаться с ними перед предстоящей свадьбой. Об этом 25 октября сообщает агентство Kyodo.

Марк Шагал. Свадьба. Венчание. 1918

После церемонии бракосочетания, которая состоится 26 октября. принцесса Мако покинет императорскую семью и станет обычной гражданкой Японии. Церемония бракосочетания принцессы Мако и её избранника, однокурсника Комуро, состоится в одном из муниципалитетов страны. После свадьбы молодожёны дадут пресс-конференцию и отбудут в Нью-Йорк, где станут вести частную жизнь.

Свадебная церемония должна была состоятся в 2018 году, но была отложена из-за денежных споров матери Комуро с её бывшим гражданским супругом, который стал требовать от неё деньги, потраченные на учёбу Комуро. Эта скандальная история долго тиражировалась японскими СМИ и до сих пор вызывает бурные споры.

При этом принцесса Мако твёрдо отстаивала своё решение выйти замуж за Комуро и отказалась ради этого замужества от официального приданого в размере 150 млн иен (более $1,3 млн), которое ей полагалось в связи с уходом из императорской семьи. Из-за финансового скандала вокруг родни жениха официальная свадебная церемония отменена, не будет и придворных церемоний, традиционно сопровождающих свадьбу принцесс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у принцессы Мако было выявлено психическое заболевание, связанное со стрессом накануне свадьбы, которую принцесса ждала около четырёх лет.