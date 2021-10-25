Улан-Удэ, 25 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 62 161, 48% из которых зарегистрированы в столице республики Улан-Удэ. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки выявлено 162 новых носителя. Из них 137 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии, остальные входили в число контактных лиц или были проверены с профилактической целью и по эпидпоказаниям.