Казань, 25 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Татарии с 25 октября планируется применение экспресс-тестирования на выявление антигена к возбудителю COVID-19. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

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Экспресс-тестирование будут применять как в стационарах, так и на дому. Обследование представляет собой 20-минутный анализ со стандартной процедурой забора мазка из носоглотки, уточнил спикер.

При отрицательном результате не исключается необходимость проведения ПЦР-теста. Если результат положительный, то его сразу примут за основу, резюмировал представитель республиканского минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября в Москве открыли 30 новых пунктов тестирования на заражение коронавирусом, в том числе в 13 МФЦ, в десяти торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах.

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