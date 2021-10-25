Москва, 25 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, адресованный правительству столицы. Конкурсный управляющий компании «Интерком» требует взыскать с ответчика более 356 млн рублей. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Сергей Собянин

Иск от Максима Шкарупина (арбитражного управляющего ООО «Интерком») подан 18 октября 2021 года. Третьим лицом в споре участвует департамент экономической политики и развития Москвы. Сумма исковых требований — 356 336 554,46 рубля. Детали пока не сообщались.

ООО «Интерком» занималось капиталовложениями в уставные капиталы с 2004 года, но в рамках банкротного дела её признали застройщиком. Фирма реализовала проект по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с административными помещениями. Под него у властей Москвы был арендован земельный участок в проезде Нансена, вл. 7 площадью 5430 кв. м. В сентябре 2021 года департамент горимущества взыскал с «Интеркома» задолженность по этому договору в размере более 41 млн рублей.

Ещё в 2005 году правительство Москвы выделяло вышеуказанный участок под физкультурно-оздоровительный комплекс «для служебной подготовки сотрудников ФСО».