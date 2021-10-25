Пенза, 25 октября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 28 ковид-пациентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Похороны

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Всего в Пензенской области по состоянию на 25 октября общее число жертв COVID-19 увеличилось до 3361 человека.

Выписаны за сутки по выздоровлении 17 жителей региона, всего с начала пандемии побороли болезнь 58 835 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом за неделю с 15 по 22 октября ухудшилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской и Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в Мордовии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

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