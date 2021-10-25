Казань, 25 октября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали десять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 25 октября 927 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Катафалк

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Очередными жертвами заболевания стали семеро мужчин и три женщины 1933−1961 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в 2021 году выявлен 41 факт подделки сертификатов о вакцинации, QR-кодов и справок, которые предоставляют право отказаться от прививок. По данным фактам возбуждено 38 уголовных дел.

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