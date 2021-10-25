Якутск, 25 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. Количество тяжёлых больных коронавирусом за выходные в Якутии увеличилось со 190 до 200 человек. Выросло также количество пациентов на ИВЛ — до 41, сообщила 25 октября на брифинге министр здравоохранения республики Лена Афанасьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На лечении в тяжелом состоянии находятся 200 пациентов, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких — 41 человек. Что касается детей, из общего количества больных они составляют 21%», — отметила Лена Афанасьева.

Она подчеркнула, что сейчас идёт очень большая нагрузка на больницы. Наиболее сложная обстановка — в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с нехваткой мест для тяжёлых пациентов в реанимациях ковидных госпиталей Якутска открывают дополнительные койки. Также расширяют отделения для коронавирусных больных в состоянии средней степени тяжести. Все новые стационары укомплектованы медицинскими работниками и оборудованием.