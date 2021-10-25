Из-за хлопка газа в Екатеринбурге пострадали два человека
Екатеринбург, 25 октября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Два человека пострадали из-за хлопка газа в Екатеринбургской многоэтажке. Об этом сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Происшествие случилось в одной из квартир по улице Московская Верх-Исетского района. По предварительным данным, причиной хлопка стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования. Мужчина и женщины пытались поджечь газовую конфорку в духовке при помощи электроприборов. В результате чего получили ожоги 65 и 35% соответственно. Свердловчане доставлены в одну из больниц областного центра.
Из дома были эвакуированы 21 человек. Все они уже вернулись в свои квартиры.
Прокуратура Верх-Исетского района района организовала проверку по факту произошедшего. Ведомство даст оценку деятельности управляющей компании и установят, как часто инспектировалось оборудование. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.