Чебоксары, 25 октября, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Чувашии во время нерабочих дней, которые объявлены по всей стране с 30 октября по 7 ноября, будут введены дополнительные ограничительные меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Марина Каширская ИА REGNUM Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку

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Для сдерживания распространения заражения коронавирусом меры эпидемиологической безопасности усилят на предприятиях общественного питания, торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов), а также в организациях, оказывающих бытовые услуги. В частности, предлагается с 30 октября по 7 ноября запретить все массовые мероприятия и приостановить работу ряда заведений, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов.

Кроме того, с 26 октября в семи районах, где регистрируют наиболее высокий уровень распространения коронавируса, планируется ввести дополнительные ограничения. Это может коснуться Алатырского, Аликовского, Вурнарского, Красноармейского, Марпосадского, Шумерлинского и Яльчикского районов.

Помимо этого, в период нерабочих дней будет усилена работа оперативных мобильных групп.

Напомним, по последним данным (на 22 октября), в Чувашии 83 заведения общепита получили статус «свободных от COVID-19 зон».

Как сообщало ИА REGNUM, из резервного фонда Чувашии на борьбу с коронавирусом дополнительно выделено более 31,4 млн рублей. Ранее в республике ввели режим повышенной готовности из-за нехватки в больницах медицинского кислорода. По данным властей, каждый сутки нужно до 45 тонн кислорода.

Всего в пандемию в Чувашии лабораторно подтверждено почти 36,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, скончались 2640 человек.