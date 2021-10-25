Штат Миссури, США, 25 октября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Ливень с градом, шквалистый ветер и торнадо обрушились на американский штат Миссури. Об этом 25 октября сообщает телеканал CNN.

Comfreak Торнадо

Торнадо и резкий шквалистый ветер с порывами до 90 км/час разрушили несколько зданий в городе Пардин, расположенном к северо-востоку от Канзас-Сити, и повредили сельхозтехнику.

Информации о пострадавших не поступало. Угроза торнадо сохраняется в штате Миссури и в соседнем штате Иллинойс. Национальная метеорологическая служба США настоятельно рекомендовала жителям потенциально опасных районов по возможности не покидать жилищ и укрытий.

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